Kim Cattrall schickt verschlüsselten Gruß zum Serien-Aus

Kim Cattrall (68) hat mit einem mysteriösen Post bei Instagram erneut die Aufmerksamkeit ihrer Fans auf sich gezogen. Nachdem bekannt wurde, dass das Sex and the City-Spin-off And Just Like That nach drei Staffeln beendet wird, teilte die Schauspielerin ein Foto eines Sonnenuntergangs und schrieb dazu: "Es ist das Ende einer sehr langen Woche." Die Serie, die zuletzt mit durchwachsenen Kritiken und schwindendem Zuspruch kämpfte, wird mit einem zweiteiligen Finale abgeschlossen. Für viele Anhänger des Franchises war dies Anlass zur Spekulation, ob Kim mit ihrem Post Bezug auf das unerwartete Serien-Aus nahm.

In den Kommentaren unter dem Bild äußerten viele Fans ihre Meinung zu der vermeintlichen Botschaft. "Endlich ist das Ding vorbei (in Samantha-Stimme)", schrieb ein Nutzer in Anspielung auf Kims legendäre Rolle als Samantha Jones. Ein anderer kommentierte: "Wir alle wissen, was du hier gemacht hast." Obwohl Kim sich frühzeitig entschieden hatte, nicht zum Hauptcast des Spin-offs zurückzukehren, hatte sie dennoch kleine Gastauftritte im Finale der zweiten und dritten Staffel und ließ ihre ikonische Rolle für kurze Momente wieder aufleben. Ob es nach dem Serienende eine neue Produktion im "Sex and the City"-Universum geben wird, bleibt allerdings unklar.

Kim, die mit ihrer Rolle als Samantha in der Originalserie weltweite Berühmtheit erlangte, entschied sich vor einigen Jahren, sich von ihren einstigen Kolleginnen und der Produktion weitgehend zu distanzieren. Sie betonte wiederholt, dass ihre Entscheidung aus persönlichen und beruflichen Gründen getroffen wurde. Ihre Fans stehen weiterhin hinter ihr und zeigen große Begeisterung für die Idee eines eigenen Serienprojekts nur für Kim. "Kim, wir brauchen eine tolle neue Serie nur für dich", schrieb ein begeisterter Anhänger in den Kommentaren. Kims kryptischer Post und die lebhaften Reaktionen ihrer Anhänger zeigen erneut, wie stark ihre Präsenz auch nach den "Sex and the City"-Zeiten noch ist.

Getty Images Kim Cattrall bei einem Event im Juni 2023

Getty Images Der Cast von "Sex and the City": Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Kim Cattrall und Cynthia Nixon

Kim Cattrall als Samantha Jones in "Sex and the City"