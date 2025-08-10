"And Just Like That"-Aus: Er wechselt jetzt zu "Yellowstone"

Das Sex and the City-Spin-off And Just Like That... wurde offiziell beendet. Einer der Darsteller dürfte sich aber wenig Sorgen machen, denn er hat schon einen neuen Job – und das in einem Spin-off zu einer der erfolgreichsten Serien der vergangenen Jahre. Logan Marshall-Green (48) spielte in "And Just Like That..." Adam, den attraktiven Gärtner von Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker, 60). Jetzt wird er laut The Hollywood Reporter als neues Cast-Mitglied des geplanten "Yellowstone"-Spin-offs "Y: Marshals" bestätigt. Die Serie soll an die Ereignisse in der Hauptserie anknüpfen und folgt Kayce Dutton (Luke Grimes, 41). Hinter dem Format steckt ebenfalls der "Yellowstone"-Schöpfer Taylor Sheridan.

In "Y: Marshals" wird Logan die Rolle des Pete Calvin übernehmen. Bei diesem handelt es sich um einen engen Freund von Kayce – die beiden kennen sich vom Militär. Neben dem Protagonisten ist Pete einer der Hauptcharaktere, denn die Serie soll sich zu großen Teilen mit der Beziehung der beiden beschäftigen. Zu Beginn versucht Kayce sein Familienleben mit seinem nicht ungefährlichen Beruf als Marshal unter einen Hut zu bekommen. Ohne Vorwarnung taucht Pete bei ihm auf und hat eine Menge Erinnerungen und alte Geschichten mit im Gepäck, die auch alte Konflikte wieder aufwirbeln. Zentrale Themen sind Loyalität, Pflichtgefühl und Zusammenhalt. Ein konkretes Startdatum für "Y: Marshals" gibt es noch nicht, aber die Serie wird 2026 erwartet.

"And Just Like That..." endet nach der dritten Staffel. In Deutschland wird diese ab dem 17. September auf Sky Atlantic zu sehen sein – in den USA laufen die Folgen bereits seit Mai. Mit der Bekanntgabe des Serienendes entbrannten im Netz aber auch einige Diskussionen unter den Fans. Obwohl Showrunner Michael Patrick King betonte, das Ende der Serie sei genauso geplant gewesen, vermuten viele Fans, es handle sich um eine Absetzung durch den Sender HBO. Als Argument verweisen sie in einer Reddit-Diskussion unter anderem auf die Handlungsstränge, die am Schluss offenbleiben. Ob an der Theorie etwas dran ist, ist nicht klar.

Anzeige Anzeige

Eric Kowalsky / MEGA Sarah Jessica Parker im Oktober 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Logan Marshall-Green, Schauspieler

Anzeige Anzeige

MEGA Logan Marshall-Green und Sarah Jessica Parker am Set von "And Just Like That", 2024

Anzeige