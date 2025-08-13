Wegen Körperkritik: Kristin Davis "hungerte sich selbst aus"

Kristin Davis (60), bekannt aus Sex and the City, hat kürzlich in ihrem Podcast "Are You a Charlotte?" über ihre Schwierigkeiten mit ihrem Körperbild während der Dreharbeiten zur Erfolgsserie gesprochen. Die Schauspielerin erzählte, wie Fans sie oft mit Kommentaren wie "Oh, aber du bist nicht dick" ansprachen, was zwar als Kompliment gemeint war, aber dennoch einen bleibenden Einfluss auf sie hatte. Ihre Serien-Kollegin Sarah Jessica Parker (60) habe ihr damals gesagt: "Du hast Körperdysmorphie." Kristin hingegen war anderer Meinung: "Ich glaube nicht, dass ich das habe, weil die Welt mir buchstäblich jeden Tag sagt, dass ich eine Birnenform habe."

Diese ständigen Kommentare zu ihrem Körper belasteten die Schauspielerin und führten laut ihrer Aussage während der "Sex and the City"-Ära zu Essstörungen. "Man hungert sich selbst aus. Ich erinnere mich, dass ich einmal auf einem Parkplatz ohnmächtig wurde, weil ich eine verrückte Diät gemacht habe", erzählt Kristin. Bereits in ihrer Zeit bei "Melrose Place" hatte sie mit äußeren Erwartungen zu kämpfen. Ihr Co-Star Thomas Calabro machte sie darauf aufmerksam, dass die Produzenten sich Sorgen um ihr Gewicht machten, er selbst sagte zu ihr: "Aber ich finde es einfach toll, dass wir eine Frau mit Kurven haben." Kristin war von diesen Aussagen irritiert, sprach das Thema jedoch direkt bei der Produktion an.

Trotz solcher Herausforderungen blickt Kristin Davis dankbar auf ihre Zeit bei "Sex and the City" und der Fortsetzung And Just Like That zurück. Erst kürzlich äußerte sie sich auf Instagram traurig über das bevorstehende Ende der Serie nach der aktuellen dritten Staffel. Dabei zeigte sie ihre Wertschätzung für das gesamte Team sowie die Fans der Show. "Ich liebe unser ganzes Team und unsere loyalen Fans für immer und ewig", schrieb sie. Kristin ist bekannt dafür, sich offen mit persönlichen Themen auseinanderzusetzen. Erst kürzlich verriet sie auch, welche Szene sie am beschämendsten fand.

Getty Images Kristin Davis bei einer "And Just Like That…"-Veranstaltung in Paris

Getty Images Der "Sex and the City"-Cast Cynthia Nixon, Kristin Davis, Sarah Jessica Parker und Kim Cattrall

United Archives GmbH Kristin Davis als Charlotte in "Sex and the City"