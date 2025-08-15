Kehrt Kim Cattrall für "And Just Like That"-Finale zurück?

Kim Cattrall (68) wird für viele Fans immer untrennbar mit ihrer Rolle als Samantha Jones in Sex and the City verbunden bleiben. Doch ihre Rückkehr für das Finale der Nachfolgeserie And Just Like That blieb aus. Die letzte Episode der Serie, die am 14. August ausgestrahlt wurde, zeigt Samantha lediglich aus der Distanz: In der dritten und letzten Staffel war sie eines der Themen in SMS-Unterhaltungen, doch ein echter Auftritt blieb aus. Besonders enttäuschend für die Fans, die auf ein größeres Wiedersehen mit Sarah Jessica Parker (60), Cynthia Nixon (59) und Kristin Davis (60) am Set gehofft hatten.

Samantha Jones war zuletzt in der zweiten Staffel zu sehen, allerdings nur kurz. In der Rolle der schlagfertigen PR-Agentin rief sie aus London an, um sich von Carries berühmtem New Yorker Apartment zu verabschieden. Fans hatten seit Beginn der Serie 2021 vergeblich auf eine Wiedervereinigung des ikonischen Quartetts gehofft. Seit der ersten Staffel wurde Samanthas Fernbleiben damit erklärt, dass sie nach einem Zerwürfnis mit Carrie nach London gezogen sei. Der Showrunner Michael Patrick King erklärte Anfang August auf Instagram, dass die Serie nach drei Staffeln nun offiziell beendet sei. "Es ist ein wunderbarer Punkt, um aufzuhören", erklärt er.

"Sex and the City", die ultimative Frauenfreundschafts-Saga, hat mit "And Just Like That…" einen neuen, aber endgültigen Abschluss gefunden. Sarah Jessica erinnerte dabei in einem emotionalen Instagram-Statement an die vergangenen 27 Jahre ihrer Rolle als Carrie. Besonders der Einfluss von Miranda, Charlotte und natürlich Samantha wurde von ihr hervorgehoben: "Es wird niemals bessere Freundinnen geben", erklärt sie. Die Schauspielerin betonte zudem, wie viel Liebe und Hingabe sie für ihre Figur empfindet, die einen prägenden Teil ihrer Karriere ausmacht. Auch neue Charaktere wie Seema und LTW würden für sie unvergesslich bleiben.

ActionPress/Collection Christophel Kim Cattrall als Samantha Jones in "Sex and the City"

Getty Images Kim Cattrall und Sarah Jessica Parker

Getty Images Cynthia Nixon, Kristin Davis, Sarah Jessica Parker und Kim Cattrall, "Sex and the City"-Cast