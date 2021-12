Gegen Chris Noth (67) wurden in den vergangenen Wochen schwere Vorwürfe erhoben: Der Sex and the City-Star soll mehrere Frauen sexuell missbraucht haben – insgesamt drei mutmaßliche Opfer gingen mit ihrer Geschichte an die Öffentlichkeit, auch andere Frauen berichteten von übergriffigem Verhalten des Schauspielers. Nun meldete sich eine weitere Person: Auch Lisa Gentile beschuldigte Noth nun, sie misshandelt zu haben.

Wie People berichtet, sagte die Sängerin am Donnerstag während einer Pressekonferenz aus, 2002 von dem 67-Jährigen missbraucht worden zu sein. Er habe sie eines Abends nach Hause gefahren, wollte dann aber unbedingt mit in ihre Wohnung kommen. Dort habe er sie gewaltsam entkleidet und sie gezwungen, ihn anzufassen. Nachdem sie ihn weggestoßen habe, sei er wütend davon gestürmt.

Am nächsten Morgen habe der Mr.-Big-Darsteller sie in einem Telefonat bedroht. "Er warnte mich, dass er meine Karriere ruinieren würde, wenn ich jemals einer Menschenseele von dem erzählen würde, was in der Nacht zuvor passiert ist, dass ich nie wieder singen würde", erinnerte sie sich. Darum melde Lisa sich erst jetzt.

Getty Images Chris Noth bei der "And Just Like That"-Premiere im Dezember 2021 in New York

Getty Images Chris Noth, Schauspieler

Getty Images "Sex and the City"-Star Chris Noth

