Missbrauchsvorwurf: Chris Noth noch immer nicht angeklagt!

Gegen Chris Noth (68) wurden offenbar noch immer keine rechtlichen Schritte eingeleitet. Vor rund einem Jahr wurden schlimme Vorwürfe gegen den Sex and the City-Star laut: Mehrere Frauen hatten den Schauspieler beschuldigt, sie sexuell belästigt und vergewaltigt zu haben. Die Anschuldigungen wies er entschieden von sich. Bis auf, dass er aus dem Sequel And Just Like That gestrichen wurde und sich einige Kollegen abgewandt hatten, musste er bisher jedoch keine Konsequenzen fürchten. Chris wurde immer noch nicht wegen der angeblichen sexuellen Übergriffe angeklagt.

Insgesamt fünf Frauen behaupteten, dass der 68-Jährige übergriffig geworden sein soll. Wie Page Six nun berichtete, musste Chris bis heute jedoch noch keine Konsequenzen erleben – immerhin sollen bis heute noch keine rechtlichen Schritte gegen den Filmdarsteller eingelegt worden sein. Auch, ob er sich in Zukunft noch für seine angeblichen Übergriffe behaupten muss, ist bisher nicht bekannt.

Nachdem es nach den Vorwürfen immer ruhiger um Chris geworden war, steht der Künstler inzwischen sogar wieder auf der Bühne. Gegenüber Page Six schilderten einige Theaterfans nämlich im September, dass er bei einem Stück mitspielte und sogar Regie führte. Auch auf Social Media ist Chris wieder aktiver geworden.

Getty Images Chris Noth, Schauspieler

Getty Images Chris Noth im September 2019

Getty Images Chris Noth im August 2016

