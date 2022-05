Hat die Ehe von Chris Noth (67) und Tara Wilson die Missbrauchsvorwürfe überlebt? Ende des vergangenen Jahres behaupteten mehrere Frauen, dass der Sex and the City-Darsteller sie in der Vergangenheit sexuell belästigt hätte. Daraufhin machten immer wieder Gerüchte die Runde, wonach die Beziehung des Schauspielers und seiner Gattin vor dem Aus stehe. Doch nun wurde Chris mit seinem Ehering in der Öffentlichkeit gesichtet.

Paparazzi lichteten den Schauspieler am Donnerstag ab, als er sein Mittagessen abholte. In einer Kombi aus einer dunklen Hose und einem schwarzen Pulli lief der Filmstar durch die Straßen von Studio City. Besonders auffällig war jedoch das Accessoire, das seinen Finger zierte. Der 67-Jährige trug deutlich erkennbar seinen Ehering. Konnte er seine Ehe mit der gebürtigen Kanadierin etwa retten?

Im Januar wurde das Paar zuletzt zusammen in der Öffentlichkeit gesichtet. Gemeinsam mit ihren beiden Söhnen verbrachten Chris und die Schauspielerin einen Nachmittag in Southern California. Auch damals trug der zweifache Vater seinen Ehering, Tara hingegen hatte das Schmuckstück abgelegt.

MEGA Chris Noth mit seinem Ehering, April 2022

MEGA Chris Noth, Schauspieler

Getty Images Tara Wilson mit ihrem Ehemann Chris Noth im Juli 2017 in New York City

