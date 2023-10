Nach Seitensprung-Geständnis: Chris Noth legt Ehering ab!

Er geht wohl den nächsten Schritt! Chris Noth (68) hatte durch seine Rolle als "Mr. Big" in der Serie Sex and the City größere Bekanntheit erlangt. Doch vor allem sein Privatleben sorgt in der letzten Zeit für Aufmerksamkeit: Nachdem Missbrauchsvorwürfe gegen ihn laut geworden waren, gab der Schauspieler zudem zu, seine Frau betrogen zu haben. Nun scheint die Ehekrise der beiden sich zu verhärten: Chris wurde ohne Ehering gesichtet!

Kürzlich geschossene Bilder zeigen den Zweifach-Papa mit seinem jüngsten Sohn Orion. Die beiden scheinen einen Einkaufsbummel zu genießen und halten Händchen. Besonders ins Auge sticht dabei der auffällige, große Ring am Finger des Hollywoodstars – denn das ist nicht sein Ehering. Offenbar hat Chris diesen abgelegt und durch ein anderes Exemplar ersetzt.

Das ist jedoch nicht das erste Mal, dass einer der beiden Ehepartner ohne Ring gesichtet wurde: Auch Chris' Frau Tara Wilson wurde bereits im vergangenen Jahr ohne Ehering weinend im Auto fotografiert. Diese Bilder heizten die Spekulationen um eine Ehekrise weiter an. Der Schauspieler selbst trug seinen Trauring damals allerdings noch.

Getty Images Chris Noth im März 2019 in New York City

MEGA Chris Noths Hand

Getty Images Chris Noth mit seiner Ehefrau Tara Wilson im Dezember 2021 in New York City

