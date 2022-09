Chris Noth nach Missbrauchsvorwürfen wieder auf der Bühne

Chris Noth (67) lässt die Vergangenheit hinter sich. Der Schauspieler sorgte Ende vergangenen Jahres für Negativschlagzeilen: Mehrere Frauen gaben an, dass er sie sexuell missbraucht haben soll. Das resümierte unter anderem darin, dass er seine Rolle bei dem Sex and the City-Sequel And Just Like That verlor und er aus der Show gestrichen wurde. Bislang wagte er sich nicht erneut vor die Kamera. Doch nun trat Chris erstmals wieder auf der Theaterbühne auf.

Am vergangenen Wochenende führte der 67-Jährige in einem Theater in der Stadt Great Barrington ein Stück des Autoren Eugène Ionesco auf, bei dem er nicht nur mitspielte, sondern auch Regie führte. Quellen erzählten Paige Six danach, dass er "ein ausgezeichneter Schauspieler" gewesen sei und das Stück von dem Publikum durchaus gut angenommen wurde.

Die Aufführung dieses Stücks hätte Chris schon länger vorgehabt, doch aufgrund der anhaltenden Gesundheitslage wurde ihm das verwehrt. Der Insider berichtete außerdem, dass der TV-Star mit seiner Aufführung sehr zufrieden gewesen sei. "Theater ist seine große Liebe. Alle haben es geliebt. Er plant, dieses Stück auch in Zukunft aufzuführen", meinte dieser demnach.

