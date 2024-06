Das sind heute die reichsten "Sex and the City"-Schauspieler

Die Kultserie Sex and the City flimmerte von 1998 bis in die frühen 2000er-Jahre über Millionen von Bildschirmen und begeistert ihre zahlreichen Fans noch heute. Neben zwei Filmen, die an die finale Staffel der Show anschließen, gibt es mit And Just Like That mittlerweile sogar ein Sequel rund um das Leben von Charlotte, Samantha, Miranda und Carrie. Einigen Darstellern des Casts verhalf die Serie damals zu ihrem großen Durchbruch. Doch welcher der Stars kann den größten finanziellen Erfolg verzeichnen? Eingefleischte Fans dürfte es kaum verwundern, dass Sarah Jessica Parker (59), die in die Rolle der ikonischen Carrie Bradshaw schlüpfte, es an die Spitze der Großverdiener schafft: Laut Just Jared beträgt Sarahs geschätztes Nettovermögen rund 190 Millionen Euro. Mit großem Abstand reiht sich Kim Cattrall (Samantha Jones) mit beachtlichen 37,5 Millionen Euro als Zweite in das Ranking ein.

Auch die weiteren Platzierungen dürften keine allzu große Überraschung sein: Kristin Davis (Charlotte York) und Cynthia Nixon (Miranda Hobbes) schnappen sich mit ihren Kontoständen von rund 33 und 25 Millionen Euro den dritten und vierten Platz hinter ihren Co-Stars. Nach den vier Hauptdarstellerinnen sichert sich ein Mann den fünften Rang: Chris Noth (69), der Carries große Liebe John Preston alias Mr. Big verkörperte, hat stolze elf Millionen Euro auf seinem Konto. Mit geschätzten neun Millionen Euro folgen ihm Kyle MacLachlan (Trey MacDougal) und John Corbett (Aidan Shaw) auf Platz sechs und sieben.

Wegen ihrer großen Beliebtheit bekommt die Nachfolgeserie "And Just Like That" noch eine dritte Staffel. Die Dreharbeiten des "Sex and the City"-Revivals haben bereits begonnen. Bei einem Auftritt in der Talkshow "Today with Hoda & Jenna" im Mai gab Sarah den ungeduldigen Fans der Show bereits einen kleinen Vorgeschmack auf die neue Staffel: "Es fühlt sich einfach sehr schön an. Es wird vielschichtig, komplex und es wird einige Komplikationen geben, also alles wie immer – besonders in Carries Leben."

Getty Images Chris Noth und Sarah Jessica Parker in "Sex and the City", 1999

Getty Images Kim Cattrall und Sarah Jessica Parker, 2008

