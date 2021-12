Johannes Haller (33) und seine Frau Jessi (31) sind nach ihrer Hochzeit bereit für die Feiertage. Vergangenes Wochenende gaben sich die beiden TV-Stars in Österreich das Jawort. Ihre Verlobung verkündete das Paar knapp ein Jahr zuvor, bei ihrem ersten gemeinsamen Weihnachtsfest. Auch dieses Jahr werden die Festtage für Johannes und Jessi wieder besonders, denn es ist das erste Weihnachten mit ihrer Tochter Hailey-Su.

"Wir sind wieder zurück in der Heimat und mittlerweile voll in Weihnachtsstimmung", schrieb der 33-Jährige zu einem süßen Schnappschuss von sich und seiner frisch angetrauten Gattin auf Instagram. Auf dem Foto kuscheln sich die beiden auf einer Bank in den Bergen verliebt aneinander und strahlen sich gegenseitig an. "Es wird das erste Weihnachtsfest unserer Hailey-Su", freute sich der Reality-TV-Star zudem.

Neben ihrer Hochzeit feierte das Ehepaar am Wochenende auch die Taufe ihrer kleinen Tochter. "Wir sind überglücklich, jetzt offiziell eine richtige Familie zu sein. Unsere Hailey-Su wurde in der wunderschönen Kirche in Zell am Ziller getauft", teilte Johannes vor wenigen Tagen auf Instagram mit.

Instagram / jessica_paszka_ Jessica und Johannes Haller bei ihrer Hochzeit

Instagram / johannes_haller Jessica Paszka und Johannes Haller im Dezember 2021

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka und Johannes Haller mit ihrer Tochter Hailey-Su Haller im November 2021

