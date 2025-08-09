Johannes Haller trauert um seine geliebte Oma Lydia

Reality-TV-Star Johannes Haller (37) trauert um seine geliebte Großmutter Lydia, die am 8. August verstorben ist. Wie seine Frau Jessica Haller (35) einfühlsam in ihrer Instagram-Story berichtete, hielt Johannes bis zum letzten Moment die Hand seiner Oma und blieb an ihrer Seite, als sie ihren letzten Atemzug tat. "Du bist gegangen, liebe Oma Lydia. Mein Herz hätte diesen Moment nicht verkraftet. Darum hast du auf deinen starken Johannes gewartet", schrieb Jessica zu einem bewegenden Video, das Johannes und Lydia Arm in Arm zeigt.

Die besondere Verbindung zwischen Johannes und seiner Großmutter wurde bereits im Juni 2024 deutlich. Damals hatte er sie in einem Video auf Instagram mit einem besonderen Tag überrascht. Nach einem Friseurbesuch, bei dem Lydia trotz anfänglicher Skepsis einen frischen braunen Kurzhaarschnitt bekam, führte er sie an den Bodensee. Gemeinsam mit alten Freunden verbrachten sie einen unvergesslichen Tag mit gutem Essen, Lachen und einem Bier am See. Für Johannes ein wertvolles Erinnerungsstück, das er in seiner Trauer tief in seinem Herzen bewahrt.

Die emotionale Anteilnahme der Fans überflutet seitdem die sozialen Medien. Unter dem Video sammeln sich zahlreiche Beileidsbekundungen und Worte des Mitgefühls für Johannes und Jessica. Die starke Verbundenheit in der Familie und die Unterstützung von außen geben dem Paar nun hoffentlich Kraft in dieser schweren Zeit. Während Jessica ihre Gedanken offen auf Instagram teilte, bleibt Johannes selbst still, repostete lediglich ihre Worte. Doch sein Schweigen wird von vielen als Ausdruck tiefer Trauer verstanden.

Instagram / johannes_haller Johannes Haller, Influencer

Instagram / jessica_haller Johannes Haller mit seiner Oma Lydia, 2025

