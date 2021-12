Jessica Paszka (31) und Johannes Haller (33) haben geheiratet! Seit Wochen fiebern die Fans der ehemaligen Bachelorette und ihres Partners mit – immerhin stand die Hochzeit der beiden aufgrund der gesundheitlichen Lage auf der Kippe. Am heutigen Freitag war der große Tag dann aber endlich gekommen: Jessi und ihr Johannes gaben sich vor einer traumhaften Winterkulisse im österreichischen Zillertal endlich das Jawort!

Wie bereits aus den Eindrücken in den Instagram-Stories des Ehepaares hervorging, fand die Trauung um 16 Uhr am Nachmittag ab. Wie in einem zauberhaften Märchenfilm traten Jessi und Johannes Hand in Hand unter freiem Himmel vor den Traualtar. Die Location war nicht nur mit weißen Rosen geschmückt, sondern auch zahlreiche Lichterketten und Fackeln sorgten trotz Dämmerung für eine romantische Atmosphäre.

In einer der vielen Stories wurden Jessis Follower auch Teil von Johannes' Ehegelübde, das er für seine Liebste vorbereitet hatte. "Als wir uns das zweite Mal wiedergesehen haben, nachdem du mich drei Jahre hast zappeln lassen [...] da wusste ich, ich lasse dich nie wieder gehen", hieß es in den Worten, welche die Traurednerin vor dem Jawort vorgelesen hatte. Ab jetzt gehen die beiden TV-Bekanntheiten als Mann und Frau durchs Leben.

Instagram / jessica_paszka_ Jessica und Johannes Haller bei ihrer Hochzeit

Instagram / johannes_haller Jessica Paszka und Johannes Haller im Dezember 2021

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka und Johannes Haller im Dezember 2021

