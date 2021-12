Ralf hat prominente Verwandtschaft! Der 57-Jährige war Teil der vergangenen Staffel von Hochzeit auf den ersten Blick und lernte dort seine Auserwählte Manuela kennen. Obwohl die beiden zunächst glücklich schienen, trennten sie sich mittlerweile und das TV-Experiment scheiterte. Über die Feiertage reiste er nun nach New York, wo ein prominenter Teil seiner Familie lebt: Denn seine Tochter hat einen bekannten Ehemann!

Auf seinem Instagram-Account teilte Ralf bereits einige Schnappschüsse mit seinem Schwiegersohn: Seine Tochter Nadja ist seit knapp zehn Jahren mit dem Profi-Fußballer Alfredo Morales (31) verheiratet! Ursprünglich kommt der Kicker auch aus Berlin und spielte sowohl beim Hertha BSC als auch in der US-amerikanischen Nationalmannschaft. Zurzeit lebt der 31-Jährige jedoch mit Ralfs Tochter und seinen beiden Söhnen in New York, da er aktuell beim New York FC unter Vertrag steht.

Für ein paar Tage besuchte Ralf seine Tochter und Alfredo nun in deren Wahlheimat. Davon teilte er im Netz schon einige Eindrücke und schwärmte von der Großstadt! "Meine Tochter Nadja hat mich heute gefühlt durch halb New York gescheucht und mir 628227 verschiedene Orte gezeigt - fünf Stunden lang... es war superinteressant!", schrieb er unter einem Bild von sich im Central Park.

Getty Images Alfredo Morales, Fußballprofi

Instagram / ralf.hadeb Alfredo Morales und Ralf von "Hochzeit auf den ersten Blick"

Sat.1 Ralf und Manuela, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidaten 2021

