Tiger Woods (45) ist zurück! Im Februar war der Profigolfer in einen schweren Autounfall in der Nähe von Los Angeles verwickelt gewesen: Dabei zog er sich unter anderem schwere Verletzungen im rechten Schien- und Wadenbein zu. Der gebürtige US-Amerikaner verkündete daraufhin, dass er sich aus dem Profisport zurückziehen werde. Bei ausgewählten Turnieren wolle er aber weiterhin dabei sein. Jetzt war es endlich so weit: Tiger kehrte gemeinsam mit seinem Sohn Charlie auf den Golfplatz zurück!

Paparazzi-Bilder zeigen das Vater-Sohn-Duo nun bei den PNC Championships in Orlando. Dabei hatten die beiden offenbar total viel Spaß. Dass Tiger und Charlie den Sieg knapp verfehlten, schien den 45-Jährigen nicht wirklich zu stören. Auf einem Bild umarmt er den Zwölfjährigen – und wirkt dabei überglücklich. Auch in der Pressekonferenz nach dem Turnier wurde laut ran.de deutlich, wie sehr sich der Sportler darüber gefreut hat, endlich wieder auf dem Platz zu stehen. "Es war ein großartiger Tag. Es ist schön, wieder zurück zu sein und mit meinem Sohn zu spielen."

Bereits im vergangenen Jahr waren Tiger und sein Nachwuchs gemeinsam bei dem Turnier angetreten. Dabei hatte Charlie bewiesen, dass er sein Golftalent offenbar von seinem Vater geerbt hat: Der Kleine hatte den Ball bei seinem dritten Loch bereits nach zwei Versuchen versenkt! Doch dem Zweifachvater war es überhaupt nicht darum gegangen, das Event mit seinem Spross zu gewinnen: "Ich stelle nur sicher, dass Charlie eine super Zeit hat. Und die hat er."

ZUMAPRESS.com / MEGA Profigolfer Tiger Woods mit seinem Sohn Charlie

Getty Images Profigolfer Tiger Woods mit seinem Sohn Charlie

Getty Images Tiger Woods mit seinem Sohn Charlie im Dezember 2020 in Orlando

