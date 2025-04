Fans in Aufruhr: Tiger Woods überrascht mit bizarrem Look

Golf-Legende Tiger Woods (49) hat mit seinem jüngsten Auftritt in einem Instagram-Video für Wirbel unter seinen Fans gesorgt. In diesem zeigte er sich mit deutlich verändertem Äußeren – sein Gesicht wirkte "aufgedunsen", wie einige Nutzer bemerkten. Während ein Kommentar spekulierte, er sehe aus, "als hätte er geweint", scherzte ein anderer über einen möglichen "Bienenstich". Der Auftritt des Sportstars sorgte nicht nur wegen seines Looks, sondern auch durch seine Ankündigungen für Gesprächsstoff: Tiger kündigte in dem Video den Bau eines Par-3-Golfplatzes sowie eines Lernzentrums in Augusta, Georgia, an.

Im Clip sprach Tiger über seine Freude, dieses besondere Projekt an einem Ort zu realisieren, der ihn sein Leben lang begleitet habe. "Was für eine Ehre, Teil von Augusta National zu sein – einfach auf eine andere Art", erklärte er. Tiger, der seit Jahren verstärkt in wohltätige Projekte durch seine Stiftung, die TGR Foundation, investiert, betonte, wie wichtig ihm das Engagement für die Gemeinschaft sei. Sein neues Vorhaben wird gemeinsam mit dem renommierten Augusta National Golf Club umgesetzt. Der Beginn der Bauarbeiten symbolisiert für den sechsmaligen Masters-Sieger einen weiteren Meilenstein abseits des aktiven Profisports.

Privat bleibt der Vater von zwei Kindern ebenfalls in den Schlagzeilen: Erst kürzlich stellte Tiger seine neue Partnerin Vanessa Trump (47), die Ex-Frau von Donald Trump Jr. (47), der Öffentlichkeit vor. Er zeigte sich auf Instagram glücklich mit den Worten: "Liebe liegt in der Luft." Die Beziehung hat sogar die Zustimmung aus höchsten Kreisen erhalten: Sowohl Vanessa Trumps Familie als auch Donald Trump (78) selbst zeigten sich erfreut über die neue Liebe. Besonders bewegend: Vanessas ältester Sohn Kai, ein begeisterter Nachwuchsgolfer, soll eine enge Verbindung zu Tigers Tochter Charlie haben und tritt bei Nachwuchswettbewerben oftmals gegen sie an.

Anzeige Anzeige

Getty Images Tiger Woods im November 2020

Anzeige Anzeige

Instagram / tigerwoods Tiger Woods und Vanessa Trump, März 2025

Anzeige Anzeige