Tiger Woods plant wohl Hochzeit mit Freundin Vanessa Trump

Tiger Woods (49) scheint rundum glücklich mit seiner neuen Partnerin Vanessa Trump (47). Der legendäre Golfer, der zuletzt eine verletzungsbedingte Pause einlegen musste, hat offenbar nicht nur seine sportliche Leidenschaft, sondern auch seine persönliche Erfüllung gefunden. Wie ein Insider gegenüber Ok Magazine berichtet, behandle Tiger seine Freundin wie eine Königin und schmiede sogar schon Pläne, Vanessa bald einen Antrag zu machen. "Er plant, diesen Sommer eine riesige Superjacht zu mieten, um mit Vanessa und einigen ihrer Freunde durchs Mittelmeer zu kreuzen. [...] Er ist total vernarrt in sie und sagt, er wolle sie heiraten", gibt die Quelle preis. Seine Freunde seien sich sicher, dass das wohl schon "ziemlich bald" passieren wird.

Der Golf-Champion und die Ex-Frau von Donald Trump Jr. (47) machten ihre Beziehung im März öffentlich, nachdem sie Ende 2024 zusammengefunden hatten. Vanessa nimmt den 49-Jährigen mittlerweile immer öfter in ihre exklusive Welt mit. Zuletzt besuchte er mit ihr das Weiße Haus, wo er dem Insider zufolge herzlich empfangen wurde. "Tiger ist voll und ganz in Vanessas Welt eingetaucht. Sie hat einen sehr elitären Freundeskreis, und er gehört jetzt auch dazu", so der Informant weiter. Eigentlich gilt Tiger trotz seines milliardenschweren Kontos als sparsam, doch das habe sich mit seiner Beziehung geändert. Um seine Liebste und ihre Freunde zu beeindrucken, scheue der Sportler keine Kosten und Mühen.

Dass Tiger im Weißen Haus herzlich empfangen wurde, scheint wenig überraschend. Immerhin ist US-Präsident Donald Trump (79) ein Befürworter der Beziehung, wie er gegenüber der Presse deutlich zum Ausdruck brachte. Der PGA-Tour-Champion habe ihn zu Beginn der Beziehung telefonisch darüber informiert, dass er nun mit der Ex-Frau seines ältesten Sohnes liiert ist. "Tiger hat mir davon erzählt. Und ich habe gesagt: 'Das ist gut.' Ich freue mich sehr für beide. Ich liebe Tiger und ich liebe Vanessa. Lasst sie beide glücklich sein", habe Donald ihrer Beziehung laut TMZ seinen Segen gegeben.

Instagram / tigerwoods Tiger Woods und Vanessa Trump, März 2025

Instagram / tigerwoods Vanessa Trump und Tiger Woods, März 2025

Getty Images Tiger Woods und Donald Trump