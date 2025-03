Ivanka freut sich über Vanessa Trumps Liebesglück mit Tiger

Vanessa Trump (47) und Tiger Woods (49) haben ihre Beziehung offiziell gemacht! Der Golfstar teilte am Wochenende zwei gemeinsame Fotos des Paares auf Social Media und schrieb liebevoll: "Liebe liegt in der Luft und das Leben ist besser mit dir an meiner Seite." Neben der romantischen Bekundungen bat er um Privatsphäre, sowohl für das Paar als auch für deren Umfeld. Vanessa, die von 2005 bis 2018 mit Donald Trump Jr. (47) verheiratet war, teilte den Post in ihrer Instagram-Story, verzichtete jedoch auf eigene Beiträge dazu. Die erfreuliche Nachricht hat auch Ivanka Trump (43), Vanessas ehemalige Schwägerin, kommentiert: "So glücklich für euch beide", schrieb die Geschäftsfrau und fügte strahlende Emojis hinzu.

Insider erklärten gegenüber Page Six, dass die beiden sehr gut zusammenpassen würden. Beide hätten gelernt, mit öffentlichem Druck umzugehen, und wüssten, wie sie ihr Privatleben weitgehend schützen könnten, hieß es. Zudem seien sie beide Elternteile, die ähnliche Werte teilen und unnötiges Drama meiden. Vanessa ist Mutter von fünf Kindern aus ihrer Ehe mit Donald Jr., während Tiger seine beiden Teenager-Kinder Sam und Charlie, die aus seiner geschiedenen Ehe mit Elin Nordegren (45) stammen, großzieht. Es scheint, als hätte das Paar eine solide Basis gefunden, ihre Leben harmonisch zu verbinden.

Vanessa und Tiger stehen aufgrund ihrer prominenten Geschichte seit Monaten im Rampenlicht. Während Vanessa nach ihrer Scheidung weiterhin ein ruhiges Familienleben führt, sorgte Tiger vor Jahren mit einem Skandal um seine Ehe für weltweite Schlagzeilen. Trotz aller Höhen und Tiefen hätten sich die beiden seit Thanksgiving des letzten Jahres angenähert, heißt es in Berichten. Dass sogar ihre Kinder von der neuen Partnerschaft profitieren könnten, ist ein weiterer erfreulicher Faktor: Sie besuchen dieselbe Schule in Florida, was das Kennenlernen erleichtert. Besondere Gemeinsamkeit: die geteilte Leidenschaft für Golf. Ivankas freudige Reaktion zeigt, wie positiv das Umfeld die Beziehung aufnimmt.

Getty Images Charlie und Tiger Woods, Dezember 2024

Getty Images Vanessa Trump, Kai Trump und Donald Trump Jr. im Juli 2024

