Tiger Woods macht seine Liebe zu Vanessa im Netz offiziell

Tiger Woods (49) hat seine Beziehung zu Vanessa Trump (47) offiziell gemacht. Der Golfstar teilt auf Instagram zwei gemeinsame Fotos, die ihn und seine Vanessa entspannt und vertraut miteinander zeigen. In einer liebevollen Botschaft schwärmt Tiger dazu: "Liebe liegt in der Luft und das Leben ist besser mit dir an meiner Seite!" Damit bestätigt er erstmals öffentlich die hartnäckigen Gerüchte, die seit Monaten kursierten. Tiger bittet in seinem Post zudem darum, ihre Privatsphäre zu respektieren.

Die Beziehung der beiden kommt nicht ganz überraschend, denn Vanessa und Tiger wurden zuvor immer wieder zusammen bei Golfveranstaltungen und Familientreffen gesehen. Auffällig war, dass auch ihre Kinder, darunter Vanessas Tochter Kai (17) und Tigers Sohn Charlie, oft mit dabei waren. Beide Nachwuchstalente teilen die Leidenschaft für Golf und sind bereits in der Juniorenszene aktiv. Laut Page Six betonte ein Insider bereits die vielen Gemeinsamkeiten der Turteltauben: "Sie passen gut zusammen; sie sind besonnen, sie vermeiden gerne Dramen, sie teilen viele der gleichen Werte."

Die 47-Jährige dürfte vielen noch aus den Schlagzeilen rund um ihre Ehe mit Donald Trump Jr. (47) bekannt sein, die 2018 nach zwölf Jahren geschieden wurde. Die fünffache Mutter führte seitdem ein ruhigeres Leben abseits der Öffentlichkeit in Palm Beach, Florida. Dort befinden sich auch die exklusiven Schulen, die ihre Kinder gemeinsam mit Tigers Sohn Charlie besuchen – eine mögliche Verbindung zwischen den beiden Familien. Vanessa, die in den 90er-Jahren als Model arbeitete, scheint nun in dem Sportler einen Partner gefunden zu haben, der ihre Interessen und Werte teilt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Charlie und Tiger Woods, Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Vanessa Trump, Kai Trump und Donald Trump Jr. im Juli 2024

Anzeige Anzeige