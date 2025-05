Tiger Woods schämt sich nach Untreue-Skandal noch immer sehr

Golf-Legende Tiger Woods (49) macht auch fast zwei Jahrzehnte nach seinem berühmten Untreue-Skandal kein Geheimnis aus seiner anhaltenden Scham. Auf dem Höhepunkt seiner Karriere gestand Tiger seiner damaligen Frau Elin Nordegren (45), mehrfach untreu gewesen zu sein. Nach dem weltweiten Aufsehen rund um seine privaten Fehltritte wiegt die Vergangenheit immer noch schwer auf seinen Schultern. "Er schämt sich sehr und fühlt sich immer noch schuldig für den Schmerz, den er ihr zugefügt hat – und für die Demütigung, die beide erleiden mussten", verriet ein Insider gegenüber In Touch Weekly.

Seit dem Skandal hat der ehemalige Weltranglistenerste hart an seinem Image und seiner Karriere gearbeitet und scheint privat wieder Stabilität gefunden zu haben. Zuletzt machte er mit einer neuen Liebe Schlagzeilen: Tiger datet Vanessa Trump (47), die Ex-Frau von Donald Trump Jr. (47). Nachdem bereits wild spekuliert wurde, bestätigte der Sportler seine süße Romanze höchstpersönlich im Netz. Der Golfstar teilte auf Instagram zwei gemeinsame Fotos, die ihn und seine Liebste vertraut miteinander zeigen. Unter den Schnappschüssen schwärmte Tiger: "Liebe liegt in der Luft und das Leben ist besser mit dir an meiner Seite!"

Schon vor einigen Wochen äußerte sich Donald Trump (78) öffentlich zur neuen Beziehung seines langjährigen Freundes und seiner ehemaligen Schwiegertochter. "Ich liebe Tiger und ich liebe Vanessa. Lasst sie beide glücklich sein", erklärte der US-Präsident laut TMZ. Donald zeigte sich erfreut über die Beziehung und bestätigte, dass der 49-Jährige ihn sogar persönlich über sein junges Liebesglück informiert habe. "Tiger hat mir davon erzählt. Und ich habe gesagt: 'Das ist gut.' Ich freue mich sehr für beide", meinte der Unternehmer weiter.

Instagram / tigerwoods Tiger Woods und Vanessa Trump, März 2025

Getty Images Tiger Woods und Donald Trump, Mai 2019

