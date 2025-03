Dieses Leben führt Tiger Woods' Ex-Frau Elin Nordegren heute

Tiger Woods (49) und Elin Nordegren (45) waren von 2004 bis 2010 verheiratet, doch ihre Beziehung endete in einem der größten Skandale der Sportwelt. Der Golfstar hatte zahlreiche Affären – Berichten zufolge sogar 120 Geliebte – was schließlich zur Scheidung des Paares führte. Elin, ein ehemaliges Model und Kindermädchen, erhielt dabei eine beeindruckende Summe von mehr als 90 Millionen Euro. Nach der Trennung zog sie sich aus der Öffentlichkeit zurück, baute sich jedoch in den folgenden Jahren ein neues Leben auf und ist heute Mutter von insgesamt sechs Kindern. Ihr Lebensgefährte Jordan Cameron brachte einen Sohn mit in die Beziehung. Wie People berichtete, soll sie laut einer Freundin ihren "schönsten Traum" leben.

Nach dem Ende ihrer Ehe ließ Elin die Vergangenheit hinter sich und begann, ihr eigenes Glück zu suchen. Ihre Beziehung zu Geschäftsmann Jamie Dingman scheiterte zwar, jedoch war sie zwischen 2013 und 2017 mit dem Kohlemagnaten Chris Cline liiert. Seit 2017 ist sie glücklich an den ehemaligen Footballstar Jordan vergeben, mit dem sie drei Kinder bekam. Die beiden teilen ein beschauliches Leben in Florida, wo Elin als Psychotherapeutin arbeitet. Laut dem Magazin People verbindet sie mit ihrem Ex-Mann Tiger inzwischen ein freundschaftliches Verhältnis, insbesondere im Interesse ihrer beiden gemeinsamen Kinder Sam und Charlie.

Auch Tigers Liebesleben sorgt weiterhin für Aufmerksamkeit: Aktuell ist er mit Vanessa Trump (47) zusammen, der Ex-Frau von Donald Trump Jr. (47). Ihr neues Glück kommentierte Elin laut der Daily Mail angeblich amüsiert, aber wohlwollend mit den Worten: "Im Ernst? Eine Trump? Im Ernst?" Einem Insider zufolge habe der Golfer die Initiative ergriffen, damit sie nicht wieder aus den Medien von einer seiner Liebesbeziehungen erfahre und wisse, mit wem die beiden gemeinsamen Kinder künftig Zeit verbringen. Trotz der dramatischen Vergangenheit scheinen die beiden heute eine friedliche Koexistenz zu führen, in der sie das Wohlergehen ihrer Kinder in den Mittelpunkt stellen – eine bemerkenswerte Wendung nach all den Schlagzeilen der Vergangenheit.

Anzeige Anzeige

Getty Images Model Elin Nordegren

Anzeige Anzeige

Instagram / tigerwoods Tiger Woods und Vanessa Trump, März 2025

Anzeige Anzeige