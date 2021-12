Das hat sich Emmy Russ (22) wohl anders vorgestellt! Eigentlich ist die TV-Blondine bei Temptation Island V.I.P., um ihre Beziehung mit ihrem Partner Udo Bönstrupp (27) zu testen. Doch die Verführer in der Villa lassen sie nicht kalt: Zuerst hatte die ehemalige Promi Big Brother-Kandidatin ein Auge auf Dominik geworfen, der sich allerdings voll und ganz Paulina Ljubas (25) widmete. Dann meldete die Beauty bei Diogo Interesse an – aber auch der ist inzwischen lieber hinter Sandra Janina (22) her. Nach den vielen Abfuhren herrscht bei Emmy großer Frust!

In der aktuellen Folge macht die einstige Beauty & the Nerd-Teilnehmerin ihrem Ärger Luft. Eigentlich hatte sie sich vorgestellt, in Diogo eine Bezugsperson zu finden – doch auf einen Konkurrenzkampf mit Sandra will sie sich nicht einlassen. "Ich habe das Gefühl, ich bin wirklich die größte Wanderhure der Sendung", fasst Emmy im Interview zusammen und zählt ihre bislang missglückten Flirtversuche auf. Das kratzt vor allem am Ego. "Es kann doch wirklich nicht wahr sein. Ich bin hier die Allerschönste, mir müssten alle Männer am Arsch kleben, aber ich krieg hier eine Abfuhr nach der anderen", beschwerte sie sich.

In Single-Boy Miguel fand Emmy zwar keinen Flirt, dafür aber einen Kummerkasten. In der Villa klagte sie ihm ihr Leid. "Ich möchte doch einfach nur begehrt werden, wertgeschätzt werden und dass mir einer die ganze Zeit sagt, wie hübsch ich bin", erklärte die ehemalige Promis unter Palmen-Kandidatin.

"Temptation Island V.I.P." seit dem 11. November auf RTL+

RTL Dominik Brcic und Emmy Russ in ihrem Zimmer

Instagram / emmyruss Emmy Russ, "Temptation Island V.I.P."-Kandidatin

RTL Miguel und Emmy Russ bei "Temptation Island V.I.P."

