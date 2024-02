Dieses Paar sehen Denise und Lorik bei "Temptation Island"!

Sie sind sich einig! Denise Hersing (28) und Lorik Bunjaku (27) haben bereits unabhängig voneinander an mehreren Realityshows teilgenommen. Die beiden Influencer hatten sich bei Bachelor in Paradise kennen und lieben gelernt und den Zuschauern beste Unterhaltung geboten. Zuletzt sorgte das Paar durch seine Teilnahme bei Temptation Island V.I.P. für Schlagzeilen. Denise und Lorik verraten Promiflash, wen sie gerne in der nächsten Staffel "Temptation Island V.I.P." sehen würden.

Im Promiflash-Interview stehen die beiden Rede und Antwort. "Walentina Doronina (23) und Can Kaplan", verrät die 28-Jährige und fügt hinzu: "Das ist ein Format, das haben die noch nicht gemacht und die würden da für ordentlich Krawall sorgen, denke ich." Lorik stimmt dem zu und ergänzt, es sei allgemein schwieriger geworden, authentische Paare zu finden, die nicht nur auf eine Vergrößerung ihrer Reichweite aus seien.

Bei ihm und Denise sei das anders – ihre Beziehung basiere nicht auf dem Wunsch nach mehr Publicity. "Wir haben beide zusammen angefangen und haben dann alle Formate, die danach kamen, zusammen gemacht", erzählt er. "Wir haben die Karriere zusammen durchlaufen und viele Beziehungen sind einfach nicht ernst zu nehmen", ergänzt Denise.

