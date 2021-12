Paulina Ljubas (25) scheint in einer echten Achterbahn der Gefühle zu stecken. Die Schauspielerin prüft ihre Treue und die ihres Partners Henrik Stoltenberg gerade bei Temptation Island V.I.P.. Dort hat es ihr vor allem Verführer Dominik Brcic angetan. In Folge fünf gibt der Österreicher zu: Er entwickelt ernsthafte Gefühle für die ehemalige Köln 50667-Darstellerin. Ob das trotz Paulinas Beziehung zu Henrik wohl auf Gegenseitigkeit beruht?

In der neuen Episode lässt Paulina ihren teilweise widersprüchlichen Emotionen freien Lauf. Erst kommen ihr die Tränen, weil sie ihren Henrik so vermisst, dann ahmt sie bei einem Pantomime-Spiel einen Orgasmus nach. Die dazu nötige Bewegung, die die Kölnerin als erfahrene Schauspielerin sicherlich auch alleine hätte darstellen können, führt Paulina auf Dominiks Schoß aus und kommt ihm so gefährlich nahe. Bei einem darauffolgenden gemeinsamen Date kommt es zum ehrlichen Gespräch. "Für mich, das sage ich dir ganz ehrlich, ist das gar kein Spaß mehr. Ich glaube, du hast schon gemerkt, dass ich dich echt mag", gesteht Dominik der vergebenen Beauty und kündigt an, in Zukunft auf Angriff zu schalten.

"Wir suchen beide den Körperkontakt zueinander. Ich freue mich auf die weiteren Tage mit ihr", gibt der ehemalige Are You The One?-Kandidat im Interview zu. Auch Verführer Miguel Mulero schätzt die Situation von außen ein: "Paulina und Dominik – die beiden passen irgendwie sehr gut für mich zusammen, sind auch ein bisschen touchy unterwegs. Wer weiß, was hier noch passiert."

"Temptation Island V.I.P." seit dem 11. November auf RTL+

