Millie Bobby Brown (17) gewährt an den Feiertagen ganz private Einblicke! Seit einigen Monaten gehen die Stranger Things-Darstellerin und Jake Bongiovi (19), der jüngste Sohn von Jon Bon Jovi (59), schon gemeinsam durchs Leben. Ihr Liebesglück halten sie schon seit Beginn ihrer Beziehung privat: Pärchenbilder der Turteltauben sind eine echte Seltenheit. An Weihnachten machte die Schauspielerin nun aber eine Ausnahme. Millie turtelte mit ihrem Liebsten im Netz!

Auf ihrem Instagram-Account teilte die 17-Jährige einen Schnappschuss, auf dem sie gemeinsam mit ihrem Freund vor dem Weihnachtsbaum posiert. Passend zu den Feiertagen tragen die beiden Weihnachtspullover. Auf dem Bild schmiegt sich Millie an ihren Jake – und die beiden wirken dabei total vertraut. "Schöne Feiertage", notierte die Britin darunter und fügte zusätzlich ein Herz-Emoji hinzu.

Vergangene Woche postete auch der 19-Jährige ein seltenes Pärchen-Pic mit der Enola Holmes-Bekanntheit. An dem Tag waren die zwei Turteltauben in Manhattan unterwegs, um sich den berühmten Christbaum vor dem Rockefeller Center anzusehen. Genau wie Millie wünschte auch Jake seinen Followern in der Bildunterschrift darunter ein paar schöne Feiertage.

Getty Images Millie Bobby Brown im Januar 2020 in Los Angeles

Instagram / jakebongiovi Jake Bongiovi und Millie Bobby Brown im Dezember 2021

Instagram / jakebongiovi Jake Bongiovi und Millie Bobby Brown im November 2021

