Traurige News zum Jahresende. Alexandra Kamp (55) ging seit vielen Jahren mit ihrem Partner Michael von Hassel gemeinsam durchs Leben. Die Schauspielerin, die unter anderem beim "Tatort" mitspielte, lernte ihn damals auf einer Hochzeit kennen und lieben. 14 Jahre lang waren die beiden ein Paar – doch nun die überraschenden Neuigkeiten: Alexandra und Michael haben beschlossen, die Beziehung zu beenden!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte die TV-Bekanntheit eine Reihe von Schnappschüssen der beiden und verkündete ihren Fans darunter das Liebes-Aus. "Wir haben uns getrennt. Danke für wunderschöne vierzehneinhalb Jahre, die wir gemeinsam durchs Leben tanzen durften", schrieb Alexandra rührend. Doch böses Blut fließt zwischen dem Fotografen und ihr offenbar keineswegs: "Wir sind und bleiben einander verbunden."

Die Beziehung der beiden ist nun schon die zweite in kurzer Zeit, die nach 14 Jahren beendet wurde: Auch Yvonne Catterfeld (42) gab an Weihnachten bekannt, dass ihr langjähriger Partner Oliver Wnuk (45) und sie getrennte Wege gehen. Die beiden seien jedoch schon seit dem Frühjahr nicht mehr zusammen, teilte die Sängerin in den sozialen Medien mit.

Anzeige

Getty Images Alexandra Kamp, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Alexandra Kamp und Michael von Hassel

Anzeige

Instagram / oliver_wnuk_offiziell Oliver Wnuk und Yvonne Catterfeld

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de