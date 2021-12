Überraschende Schlagzeilen über Yvonne Catterfeld (42) und Oliver Wnuk (45)! Seit 2007 waren die Musikerin und der Schauspieler ein Paar gewesen. Gemeinsam wurden die beiden TV-Bekanntheiten 2014 sogar Eltern – ihr kleiner Sohn Charlie war seitdem der ganze Stolz der Turteltauben. Doch zu Weihnachten sorgen die beiden nun für einen echten Schock: Yvonne und Oliver haben sich nach 14 gemeinsamen Jahren getrennt.

Auf ihrem Instagram-Profil teilte die ehemalige The Voice of Germany-Jurorin die Neuigkeiten mit ihren Followern. Zu einem Foto, das die beiden vor einem Weihnachtsbaum zeigt, schrieb sie: "Wir verbringen gemeinsam Weihnachten – sind aber seit diesem Frühjahr kein Liebespaar mehr." Yvonne erklärte weiter, man spreche so oft von einem Scheitern der Beziehung, obwohl man doch eine so schöne gemeinsame Zeit gehabt habe: "Das Wissen, dass sich – allein durch unseren Sohn – unsere Wege ein Leben lang kreuzen werden, gibt uns ein gutes Gefühl."

Zwischen Yvonne und Oli herrscht den Zeilen nach zu urteilen also kein böses Blut – für ihren Sohn halten sie zusammen. Darauf deutet auch ein Posting des Stromberg-Stars hin, das er im September teilte: "Heute gehen wir immer noch, unseren Sohn an der Hand, verbunden und lächelnd den Weg entlang", schrieb Oli damals, wie nun bekannt ist offenbar trotz ihrer Trennung.

Instagram / oliver_wnuk_offiziell Oliver Wnuk und Yvonne Catterfeld

Getty Images Yvonne Catterfeld, Musikerin

Getty Images Yvonne Catterfeld und Oliver Wnuk bei der Lola-Verleihung 2017

