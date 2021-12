Jetzt haben sich Melanie Müller (33) und Mike Blümer offenbar auch räumlich getrennt. Die Ballermann-Sängerin und ihr Mann gehen bereits seit über einem Monat getrennte Wege. Nachdem Fotos aufgetaucht waren, die Melanie Hand in Hand mit einem anderen Mann zeigen, gab Mike offiziell das Ehe-Aus bekannt – woraufhin die zweifachen Eltern sich einen öffentlichen Rosenkrieg lieferten. Nun scheint Mike auch aus dem gemeinsamen Zuhause auszuziehen.

Das deutet er zumindest in seiner Instagram-Story an. Dort teilte Mike ein Bild aus einem Baumarkt, auf dem er offenbar Umzugskartons kauft. Dazu schrieb er: "Das war die Abteilung im Baumarkt, die ich nie brauchte... seit heute schon." Dass seine Umzugspläne anscheinend etwas mit seiner Trennung von Melanie zu tun haben, machte er mit einem Song deutlich. Seine Story unterlegte er mit dem Lied "No Woman, No Cry" von Bob Marley (✝36).

Auch wenn die Ehe des Promi-Paares endgültig vorbei zu sein scheint, wollen Melanie und Mike für ihre beiden Kinder Mia Rose (4) und Matty (2) weiterhin an einem Strang ziehen. "Als Eltern werden wir aber immer versuchen, gemeinsame Lösungen zu finden", erklärte Mike vor einigen Wochen gegenüber Promiflash.

ActionPress Mike Blümer und Melanie Müller

Getty Images Mike Blümer und seine Frau Melanie Müller

Sat.1 Melanie Müller mit Mike Blümer und ihren Kindern bei "Plötzlich arm, plötzlich reich", 2020

