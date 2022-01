Björn Diefenbach ist überglücklich! Der Agraringenieur bewarb sich bei Bauer sucht Frau, um seine Mrs. Right zu finden – allerdings ohne Erfolg. Mit seinen Hofdamen Dani und Kathrin trennte er sich in Freundschaft und ging somit leer aus. Doch kurz nach Ende der Dreharbeiten gab Björn an, eine neue Frau kennengelernt zu haben, mit ihr aber noch nicht in einer Beziehung zu sein. Das hat sich inzwischen offenbar geändert!

Auf Instagram veröffentlichte der Hobby-Musiker ein Foto, auf dem er sich ziemlich vertraut mit einer brünett gelockten Dame zeigt, deren Gesicht aber verdeckt ist. Die beiden umarmen sich liebevoll. "Meine Liebe", kommentierte Björn und machte damit ihr Verhältnis zueinander offiziell. Die Fans sind davon ganz begeistert. "Alles Liebe euch beiden", beglückwünschte einer von ihnen das Paar. Ein anderer schrieb: "Herzlichen Glückwunsch."

Vor wenigen Wochen hatte Björn bereits verraten, dass es sich bei der Frau, die er zu diesem Zeitpunkt nur näher kennenlernte, um eine Juristin aus Köln handelt. Schon damals betonte er gegenüber Promiflash, dass er sich durchaus vorstellen könne, sie eines Tages auch im Netz zu zeigen: "Aber wie und wann und wo und was, das weiß ich noch nicht."

RTL Dani, Kathrin und Björn bei "Bauer sucht Frau" 2021

TVNOW Björn Diefenbach, "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer 2021

Instagram / bjoern.diefenbach Björn Diefenbach im Dezember 2021

