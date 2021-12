Ist Björn Diefenbach etwa schon bald in festen Händen? Während seiner Teilnahme bei Bauer sucht Frau wollte es nicht so recht funken. Zwar lernte der Agraringenieur zwei Single-Damen kennen – die beiden Frauen und der Landwirt entschieden sich am Ende der Hofwoche allerdings dafür, dass man in Zukunft nur freundschaftlich in Kontakt bleibt. Doch hat der Junggeselle jetzt etwa seine Traumfrau gefunden?

Bereits beim großen Wiedersehen der Kuppelshow deutete Björn an, eine Frau zu daten. Jetzt meldete sich der Pferdehalter mit einem süßen Liebes-Update gegenüber RTL: "Inzwischen haben wir uns auch schon getroffen, ich war in Köln mit ihr feiern, sie war auch schon hier auf dem Hof!" Sieht ganz so aus, als stünden die Sterne für eine gemeinsame Zukunft äußerst gut.

"Ich hoffe sehr, dass das was gibt. Weil ich bin total verschossen, ich sag das jetzt einfach mal so unverblümt", schwärmte Björn. Die bisher noch unbekannte Dame halte den 32-Jährigen zwar ganz schön an der langen Leine, doch gerade das gefalle ihm ganz gut. In Sachen Beziehung will Björn bei ihr am Ball bleiben: "Dann kann ich demnächst behaupten, dass ich vergeben bin!"

TVNOW Björn Diefenbach, "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer 2021

RTL / Stefan Gregorowius Björn, "Bauer sucht Frau"-Kandidat 2021

Instagram / selber.gemacht Björn Diefenbach, Teilnehmer bei "Bauer sucht Frau" 2021

