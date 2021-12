Björn Diefenbach gibt Einblicke in sein Liebesleben! Der Hesse versuchte, in der diesjährigen Bauer sucht Frau-Staffel eine passende Partnerin zu finden – allerdings vergebens: Mit seinen beiden Hofdamen Dani und Kathrin trennte er sich in Freundschaft. Stattdessen lernte er abseits der Kameras eine Frau kennen, die es ihm offenbar ziemlich angetan hat. Gezeigt hat er die Kölner Juristin bislang noch nicht. Auf Björns neuster Aufnahme könnte sie allerdings zu sehen sein!

In seiner Instagram-Story postete der Agraringenieur einen Clip, in dem er seine Hand hinter die Kopflehne eines Autositzes hält und eine Frau ihre Hand darauflegt. Ob es sich dabei tatsächlich um die Dame handelt, von der er im Finale der Show sprach, ist ungewiss. Vor wenigen Tagen erklärte Björn jedoch, dass es mit ihr ziemlich gut läuft und sie ihn sogar schon auf seinem Hof besucht hat. "Ich hoffe sehr, dass das was gibt. Weil ich bin total verschossen", verriet er im Interview mit RTL.

Können sich Björns Fans bald also auf mehr Liebes-Content freuen? Gegenüber Promiflash betonte der Pferdebesitzer zumindest, dass er, wenn er in einer Beziehung sein sollte, diese auch im Netz öffentlich machen wolle. "Aber wie und wann und wo und was, das weiß ich noch nicht", erzählte er kurz nach dem Finale gegenüber Promiflash.

Anzeige

Instagram / bjoern.diefenbach Björn Diefenbach im Dezember 2021

Anzeige

RTL Dani, Kathrin und Björn bei "Bauer sucht Frau" 2021

Anzeige

TVNOW Björn Diefenbach, "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de