Die Golden Girls-Fans müssen Abschied von Betty White (99) nehmen. Die Schauspielerin ist an Silvester bloß wenige Tage vor ihrem 100. Geburtstag gestorben. Spätestens durch die 80er-Jahre-Sitcom wurde Betty bei Serien-Fans zum absoluten Kult. Während sie und ihre drei TV-Kolleginnen Rue McClanahan, Bea Arthur und Estelle Getty in der Serie wie beste Freundinnen wirkten, soll es hinter den Kameras ziemlich gekracht haben. Betty und Bea konnten sich offenbar nicht leiden.

Schon während der Dreharbeiten der Kultshow, die zwischen 1985 und 1992 produziert wurde, gab es Gerüchte über ein angebliches Zerwürfnis der beiden Frauen. 2007, zwei Jahre vor Beas Tod, feuerte Rue die Gerüchteküche mit ihrem Buch "My First Five Husbands... And the Ones Who Got Away" noch einmal an. Darin behauptete sie, Bea sei sauer und eifersüchtig gewesen, als Betty 1986 bei den Emmy Awards geehrt wurde. Beas Sohn Matthew Saks gab einige Jahre später in einem Interview mit Closer Weekly eine andere Erklärung für den den Streit zwischen der Dorothy-Darstellerin und der Rose-Darstellerin: Demnach soll es seine Mutter genervt haben, dass Betty zwischen den Drehpausen mit dem Publikum gesprochen hat. "Es hatte nichts mit Eifersucht zu tun. Es war eine Sache der Konzentration", erklärte er.

Auch Betty selbst machte seit einigen Jahren kein Geheimnis mehr aus dem schwierigen Verhältnis zu ihrer früheren Kollegin. 2011 erklärte sie gegenüber HLN: "Sie mochte mich nicht besonders. Sie fand mich manchmal nervig. Es war meine positive Einstellung, das hat Bea manchmal aufgeregt. Manchmal, wenn ich glücklich war, war sie wütend."

Actionpress/ United Archives GmbH Betty White, Bea Arthur, Rue McClanahan und Estelle Getty in "Golden Girls"

Getty Images Bea Arthur in Sydney, 2002

Getty Images Betty White, Rue McClanahan und Bea Arthur bei den TV Land Awards, 2008

