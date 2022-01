Anna Heiser (31) wird beim Rückblick auf das Jahr 2021 ganz emotional. Anfang des Jahres ist die ehemalige Bauer sucht Frau-Kandidatin zum ersten Mal Mutter geworden. Gemeinsam mit ihrem Mann Gerald konnte sie einen kleinen Sohn auf der Welt willkommen heißen. Inzwischen haben sich die beiden an ihr Leben zu dritt gewöhnt. Zum Jahreswechsel erinnert Anna sich nun noch einmal an die besondere Zeit, die hinter ihnen liegt.

Auf Instagram teilte die Influencerin ein Foto, auf dem Gerald ihr einen Kuss auf die Wange gibt und beide eine Wunderkerze anzünden. "2021 war für uns ein ereignisreiches Jahr. Im Januar haben wir unser größtes Geschenk bekommen – Leon kam gesund auf die Welt", freute sie sich. Doch nicht nur mit der Gründung ihrer eigenen Familie haben sie und Gerald einen neuen Meilenstein in ihrem Leben erreicht: "Mit dem Farmkauf ist ein weiterer Traum in Erfüllung gegangen." Die 31-Jährige und ihr Liebster seien glücklich und dankbar, was sie in dem Jahr alles erleben durften. "Für alle Höhen und Tiefen, denn auch diese haben uns noch stärker gemacht!", fasste sie zusammen.

Den Jahreswechsel verbringen die Wahl-Namibier in Annas Heimat in Polen. Dort hatten sie auch schon das Weihnachtsfest gefeiert. Anna war bereits Mitte Dezember mit Leon nach Europa gereist. Gerald kam kurz vor den Feiertagen nach.

