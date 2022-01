Jacob Roloff (24) hat es wohl sehr geholfen, über sein Trauma zu sprechen! Er wurde gemeinsam mit seinen kleinwüchsigen Eltern in der Reality-TV-Show "Little People, Big World" bekannt. In den 21 Staffeln drehte sich alles um den Alltag der besonderen Familie. Im Dezember vergangenen Jahres enthüllte der TV-Darsteller aber etwas Schreckliches: Ein Produzent der Serie hatte ihn 2007 missbraucht. Doch nach seiner öffentlichen Bekanntgabe dieses furchtbaren Fakts geht es Jacob offenbar so gut wie noch nie!

Auf Instagram teilte der Reality-Star dazu nun ein Foto, das ihn im Jahr 1997 als süßen Fratz zeigt. Dazu schrieb Jacob: "Ich fühle mich von der unnötigen Last befreit. Ich fühle mich meiner Frau, die mich immer unterstützt hat, viel näher. Ich bin offener und selbstbewusster." Der Schritt, mit seiner Missbrauchserfahrung an die Öffentlichkeit zu gehen, sei für ihn "ein positiver Moment" und ein "weiterer Schritt in eine bessere Zukunft" gewesen.

Jacob genießt die gemeinsame Zeit mit seiner Frau Isabel Sofia Rock nach der Erleichterung, die mit seiner Enthüllung für ihn einhergeht, umso mehr. Denn die glücklichen Eheleute waren vor einigen Wochen noch dazu zum ersten Mal Eltern geworden – ihr Sohn Mateo erblickte gesund und munter das Licht der Welt. "Ich liebe Mateo mehr, als ich es mir je hätte vorstellen können", schwärmte Jacob abschließend in seinem Statement.

jacobroloff45 / Instagram "Little People, Big World"- Darsteller Jacob Roloff als Baby, 1997

Instagram / jacobroloff45 Isabel Sofia Rock und Jacob Roloff, Juli 2021

Instagram / isabelsofiarock Isabel Rock und Jacob Roloff im August 2021

