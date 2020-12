Jacob Roloff (23) spricht über seine persönliche Missbrauchserfahrung. Der TV-Darsteller wurde gemeinsam mit seinen kleinwüchsigen Eltern Matt und Amy sowie seinen drei Geschwistern durch die US-amerikanische Reality-TV-Show "Little People, Big World" einer breiteren Öffentlichkeit bekannt. In 21 Staffeln wurde das Leben der Familie von unterschiedlichen Filmteams hautnah begleitet. Doch jetzt ging Jacob mit einem erlittenen Trauma an die Öffentlichkeit: Ein Produzent der Show habe ihn missbraucht.

"Dieser traumatischen Erinnerung muss die Macht genommen werden, sich auf mein weiteres Leben auszuwirken", erklärte Jacob in einem ausführlichen Statement, das er auf Instagram teilte. Chris Cardamone soll der Produzent gewesen sein, der sich an ihm vergangen haben soll, als er von 2007 bis 2010 für "Little People, Big World" arbeitete, enthüllte der 23-Jährige. Im Jahr 2007 war er demnach erst zehn Jahre alt.

Als Kind sei Jacob zu traumatisiert gewesen, um die schrecklichen Ereignisse öffentlich zu thematisieren. "Es ist oft viel einfacher, über Dinge nachzudenken, als über sie zu sprechen", erläuterte der Reality-TV-Star. Nun hoffe er nur, dass Chris nicht mehr in die Nähe von Kindern gelange, um ihnen etwas Schlimmes anzutun. "Dies ist auch eine Erinnerung daran, dass die Erfahrung von sexueller Gewalt jedem zu jeder Zeit passieren kann und eine weitverbreitete Realität ist", richtete er abschließend mahnende Worte an die Öffentlichkeit.

Getty Images Matt Roloff und seine Frau Amy in New York City, 2008

Instagram / jacobroloff45 Jacob Roloff und seine Ehefrau Isabel Sofia, August 2019

Instagram / jacobroloff45 Jacob Roloff, TV-Darsteller

