Wo ist Melanie Müllers (33) Ehering? Vor wenigen Monaten trennten sich die Ballermann-Sängerin und ihr Noch-Ehemann Mike Blümer öffentlich, nachdem Bilder in Umlauf kamen, auf denen die TV-Bekanntheit mit einem anderen Mann turtelte. Seither herrscht ein Rosenkrieg zwischen den Eltern zweier Kinder, der wohl vor allem in den Medien ausgetragen wird. An Silvester soll die 33-Jährige sogar ihren Ehering mit einem Feuerwerkskörper in die Luft gejagt haben. Der Ring wird nun dringend gesucht – allerdings nicht von Melanie.

"Bei uns haben sich danach viele Fans von Melli gemeldet, auch Schatzsucher mit Metalldetektoren. Alle wollen den Ring finden", teilte Jochen Nöske, der Chef der Hütte, in der die ehemalige Bachelor-Teilnehmerin gefeiert hatte, Bild mit. Da der Ring so gefragt sei, habe er beschlossen, einen Finderlohn in Höhe von 1.000 Euro auf das Schmuckstück auszusetzen. Doch was möchte der Gastronom dann mit dem Ring tun? "Wir versteigern ihn. Der Erlös geht dann ans Tierheim", erklärte er.

Wie Melanie Müller vor wenigen Tagen Bild gegenüber verriet, sei sie nicht daran interessiert, ihren Ehering wiederzubekommen. "Es war eine Befreiung. Ich rede mir ein, dass wenn jemand den Ring findet, dass derjenige glücklicher damit wird", erklärte die 33-Jährige. Sie sei der Meinung, dass es die richtige Entscheidung war, das Schmuckstück in die Luft zu schießen.

Anzeige

ActionPress Mike Blümer und Melanie Müller

Anzeige

Instagram / melanie.mueller_offiziell Melanie Müller, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / melanie.mueller_offiziell Melanie Müller, TV-Bekanntheit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de