Was für eine heiße Mami! Im Mai des vergangenen Jahres durften sich Joel Edgerton (47) und seine Partnerin Christine Centenera erstmals über Nachwuchs freuen – und das gleich doppelt: Das Paar wurde Eltern von Zwillingen. Die Geburt hätte der Schauspieler beinahe verpasst. Während die schwangere Schönheit auf dem Weg ins Krankenhaus war, befand sich der Filmstar bei einem Dreh. Doch es ging gerade noch mal alles gut. Rund acht Monate später präsentierte Christine nun ihren After-Baby-Body!

Via Instagram veröffentlichte die Zwillingsmama jetzt ein Spiegelselfie, auf dem sie ihre derzeitige Figur präsentierte. Mit Hemd und Bomberjacke posierte Christine mit dem Handy in der Hand. Statt einer Hose entschied sich die Beauty für einen kurzen Rock, der ihre langen, dünnen Beine perfekt in Szene setzte. Der Oversized-Zwiebel-Look scheint der australischen Vogue-Moderedakteurin besonders gut zu gefallen – bereits in der Vergangenheit zeigte sie sich immer wieder mit verschiedenen Kleidungsschichten am Körper.

Momentan lassen Christine und ihr Liebster wohl ordentlich die Seele baumeln. Vor wenigen Tagen wurden die 40-Jährige und der 46-Jährige gemeinsam an der Küste von New South Wales in Australien gesichtet. Dort verbringt die Familie derzeit eine kleine Auszeit.

Getty Images Joel Edgerton

Instagram / christinecentenera Christine Centenera, Moderedakteurin

Mega Joel Edgerton und seine Freundin Christine Centenera

