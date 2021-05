Aufregende Neuigkeiten von dem australischen Schauspieler Joel Edgerton (46): Der Star Wars-Darsteller und seine Freundin, die Vogue-Moderedakteurin Christine Centenera, dürfen sich über ihren ersten Nachwuchs freuen! Der 46-Jährige und seine langjährige Partnerin sind Eltern geworden. Die Geburt des kleinen Erdenbürgers in Sydney hätte Neu-Papa Joel allerdings fast verpasst, weil er auf einem Dreh war, als seine Freundin schon im Krankenhaus lag!

Im Interview mit Talkmasterin Oprah Winfrey (67) verkündete der "The Boy Erased"-Star die süßen News und gab zu: "Ich bin nur für einen Moment aus dem Krankenhaus weggegangen." Er arbeitete gerade an einem Filmprojekt in Queensland. Aber das kleine Wunder hatte es wohl ziemlich eilig, das Licht der Welt zu erblicken! Er schaffte es dann aber doch noch rechtzeitig und schwärmte über sein Baby: "Ich kann es nicht einmal in Worte fassen. Ich bin verliebt."

Seine Filmkollegen setzten offenbar alles in Bewegung, damit Joel rechtzeitig zur Geburt im Krankenhaus war: "Ich habe mit ein paar wundervollen Leuten gearbeitet, die sagten: 'Wir werden Himmel und Erde in Bewegung setzen, um sicherzustellen, dass du so etwas Wichtiges nicht verpasst.", berichtete der frischgebackene Vater.

Anzeige

Mega Joel Edgerton und seine Freundin Christine Centenera

Anzeige

Getty Images Joel Edgerton bei einer Pressekonferenz zu "The King", 2019

Anzeige

Getty Images Joel Edgerton

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de