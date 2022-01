Langsam wird es ernst! Das Dschungelcamp konnte im vergangenen Jahr nicht wie gewohnt stattfinden – stattdessen gab es eine Ersatz-Dschungelshow in Deutschland. In diesem Jahr sieht es aber glücklicklicherweise anders aus: Die beliebte TV-Show wird wieder im Dschungel stattfinden – zwar nicht in Australien, aber in Südafrika. Die ersten Camper wie Lucas Cordalis (54) und Filip Pavlovic (27) sind inzwischen auch schon unterwegs!

Auf Instagram teilten diverse Promis Beiträge, auf denen sie ihre Reise festhielten. Unter anderem machte Lucas Cordalis sich bereits auf den Weg nach Südafrika – in Begleitung von Peter Klein. Aber auch Filip Pavlovic trat die Reise offenbar schon an. "Nach so langer Zeit ist es endlich so weit und es geht heute für mich nach Südafrika", freute er sich.

Fans dürfen sich vermutlich auf eine spannende Zeit freuen – auch Micaela Schäfer (38) betonte gegenüber Promiflash, dass sie eine explosive Staffel erwartet. "Da wird es richtig krachen. Vielleicht erleben wir sogar ein paar Leute, die freiwillig gehen. Das wird so schlimm werden, dass die Leute an ihre Grenzen kommen", vermutete sie.

RTL / Arya Shirazi Lucas Cordalis, Dschungelcamp-Kandidat 2022

TVNOW / Stefan Gregorowius Filip Pavlovic im Dschungelshow-Finale

Future Image / ActionPress Micaela Schäfer, Erotikmodel

