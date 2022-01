Joss Whedon (57) äußert sich zu den Anschuldigungen. Dem Schöpfer der Kultserie Buffy – Im Bann der Dämonen wird vorgeworfen, sich höchst unprofessionell am Set verhalten zu haben. Viele Jahre nach Abschluss der Dreharbeiten brachen unter anderem Ray Fisher (34), Charisma Carpenter (51) und Michelle Trachtenberg (36) ihr Schweigen über den Drehbuchautor. Jetzt reagierte auch Joss selbst auf die schlimmen Anschuldigungen.

"Ich habe geschrien und manchmal musste man auch schreien", äußerte sich Joss gegenüber dem New York Magazine zu seinem Verhalten am Set. "Buffy" habe aus einer sehr jungen Besetzung bestanden. "Es war nicht leicht, dass sich nicht alles in eine Cocktailparty verwandelt hat", begründete Joss seine Art, die von den anderen Darstellern als aggressiv und herabwürdigend bezeichnet wurde. Außerdem gäbe es laut Michelle Trachtenberg eine Vereinbarung, dass Joss nicht allein mit ihr in einem Raum sein durfte. Zu dieser Aussage sagte der 57-Jährige, dass er "keine Ahnung habe, wovon [Michelle] spricht".

Neben den "Buffy"-Darstellern soll sich Joss auch gegenüber der Schauspielerin Gal Gadot (36) am Set von "Justice Leage" unangemessen verhalten haben. So behauptete die Filmdarstellerin, dass Joss damit gedroht habe, ihre Karriere zu zerstören. "Ich bedrohe keine Leute. Wer tut so etwas?", meinte der Produzent und begründete Gals Behauptung mit fehlenden Sprachkenntnissen. Englisch sei nun mal "nicht ihre Muttersprache".

Getty Images Joss Whedon, US-amerikanischer Regisseur

Getty Images Michelle Trachtenberg im Jahr 2016

Getty Images Gal Gadot, Schauspielerin

