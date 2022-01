Nur vier Monate, bevor Jordan Cashmyer starb, hatte sie sich offenbar von ihrem Verlobten Michael Schaffer für immer verabschieden müssen! Am vergangenen Wochenende machte die tragische Nachricht die Runde, dass das "16 and Pregnant"-Sternchen mit gerade einmal 26 Jahren verstorben ist. Die Ursache ist noch ungeklärt. Fakt ist nun aber, dass der Tod schon seit Monaten ein präsentes Thema bei Jordan war!

Wie The Sun meldete, ist Michael – Jordans Ehemann in spe und Vater ihres jüngsten Kindes – bereits am 9. September 2021 ums Leben gekommen. Ein fataler Drogencocktail aus Heroin, Kokain und Betäubungsmitteln habe laut der Gerichtsmedizin Maryland zu seinem plötzlichen Tod geführt. Er hinterließ nicht nur seine Jordan, sondern auch ihre gemeinsame Tochter Lyla Nalani Schaffer.

In seinem Nachruf, der dem Portal vorliegt, wird Michael als ein "extrem loyaler und hingebungsvoller Vater, Partner, Sohn, Bruder und Freund" beschrieben. "Er war ein helles Licht im Leben aller, die ihn kannten, und er brachte allen, denen er begegnete, große Freude und Wärme mit seinem einzigartigen Sinn für Humor und seiner großzügigen und respektvollen Art", heißt es in der Erinnerung an ihn weiter. Nur zwei Tage nach seinem Tod hatte Jordan ein letztes gemeinsames Familienfoto mit ihrem Liebsten und Baby Lyla auf Facebook geteilt. Darunter hatten sich viele Beileidsbekundungen gesammelt.

Jordan Cashmyer, US-Reality-TV-Star

Michael Schaffer und Jordan Cashmyer

Jordan Cashmyer

