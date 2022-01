Jordan Cashmyers Ex-Freund sorgt für schockierte Reaktionen! 2014 hatte die US-Amerikanerin aus Baltimore mit ihrem damaligen Partner Derek Taylor an der TV-Sendung "16 and Pregnant" teilgenommen. Damals hatten sie Kameras dabei begleitet, wie sie Eltern ihrer Tochter Genevieve wurden. Kurz nach den Dreharbeiten gingen die beiden getrennte Wege. Am vergangenen Sonntag machte nun die traurige Nachricht die Runde, dass Jordan mit nur 26 Jahren verstorben ist – und ihr Ex hätte wohl nicht desinteressierter darauf reagieren können!

Wie die Gossip-Instagram-Seite "Teen Mom Shade Room" nun offen legte, haute Derek kurz nachdem die Nachricht die Runde gemacht hatte, auf seinem privaten Twitter-Profil einen ziemlich geschmacklosen Tweet raus. Ein Fan sprach dem Papa von Genevieve sein Beileid aus: "Der Verlust für dich und deine Tochter tut mir unglaublich leid." Derek interessierte das aber offenbar nur wenig: "Wir haben gar nichts verloren."

Während die einen ziemlich schockiert auf diese scheinbar "herzlose" Antwort reagierten, konnten andere Derek auch verstehen. 2015 hatte Jordan nämlich bereits das Sorgerecht an Dereks Mutter überschrieben. Heute scheint er sich selbst um die Kleine zu kümmern. Laut US-Medienberichten soll Jordan außerdem bis zuletzt keinen Kontakt mehr mit Genevieve oder deren Vater gehabt haben.

Instagram / jordancashmyer Jordan Cashmyer mit ihrer Tochter

Instagram / jordancashmyer Jordan Cashmyer, TV-Star

Instagram / jordancashmyer Jordan Cashmyer, TV-Bekanntheit

