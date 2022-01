Alle Telenovela-Fans aufgepasst! Auf Netflix trendet gerade die Serie "Betty in New York" – und die wird vor allem Fans von romantischen Geschichten sehr gefallen. Sie basiert auf der gleichen kolumbianischen Erfolgsserie "Yo soy Betty, la fea" – im Deutschen: "Ich bin Betty, die Hässliche" – wie die deutsche Seifenoper Verliebt in Berlin von 2005 und deren amerikanische Version "Alles Betty!" von 2006. Jetzt kann man mit "Betty in New York" eine weitere Version der beliebten Liebesgeschichte streamen.

Die Serie spielt in der Fashion-Metropole New York. Die junge Mexikanerin Betty versucht hier, beruflich Fuß zu fassen und ihre Träume zu leben. Das will ihr aber nicht so recht gelingen und so muss sie schließlich einen Sekretärinnen-Job in einem Modelabel annehmen. Da sie nicht den gängigen Schönheitsidealen zu entsprechen scheint, sieht sie sich oft mit Ablehnung konfrontiert. Doch Betty gibt nicht auf – und findet nebenbei auch noch die große Liebe.

Die Hauptrolle in der spanischsprachigen Produktion spielt die Mexikanerin Elyfer Torres (24). Die 24-Jährige hatte vorher schon in einigen anderen Serien mitgewirkt, Betty ist aber ihre erste richtig große Rolle. In den USA wurde die Serie übrigens schon Anfang 2019 ausgestrahlt – jetzt kann man sie endlich auch in Deutschland streamen.

Anzeige

Sven Darmer Alexandra Neldel und Schauspielkollegin Nina Gnädig 2005 am Set von "Verliebt in Berlin"

Anzeige

Instagram / elyfertorres Elyfer Torres, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Elyfer Torres im September 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de