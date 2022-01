Gina Rühl hat einen großen Traum! Die Studentin ist schon seit einigen Jahren im Netz als Influencerin aktiv. Die "einarmige Prinzessin", wie sie sich selbst nennt, verlor bei einem schweren Motorradunfall im Jahr 2019 ihren linken Arm – und trägt seitdem eine Prothese. Mit ihren 54.000 Followern spricht sie dabei ganz offen über die körperlichen Einschränkungen, mit denen sie seitdem leben muss. Doch auch sonst hat Gina große Pläne: Sie will die neue Miss Germany werden!

Das berichtet nun t-online. Die 22-Jährige wolle sich dadurch vor allem für realistischere Schönheitsideale einsetzen. "Mit meiner Teilnahme möchte ich zeigen, dass man auch mit Einschränkung und trotz Schicksalsschlages alles erreichen kann, was man möchte! Man darf nie aufgeben zu kämpfen, denn das Leben ist ein Wunder", erklärte sie ihre Haltung auf der Homepage des Wettbewerbs. Und tatsächlich: In die Top 22 hat es Gina mittlerweile bereits geschafft. Am 19. Februar wird sich auch bereits entscheiden, welche der Kandidatinnen zur neuen Miss Germany gekürt wird.

Tatsächlich habe die Brünette schon vor ihrem Unfall mit dem Gedanken gespielt, eines Tages als Model durchzustarten. "Meine Mutter hat immer gesagt, dass ich modeln soll", berichtete sie im Bild-Interview. Doch damals habe sich Gina nie getraut. Erst nach dem Verkehrsunglück habe sie den Schritt gewagt. "Seit dem Unfall bin ich stärker und denke: Jetzt erst recht!"

Instagram / gina.ruhl Gina Rühl, Influencerin

