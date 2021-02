Bei dieser Wahl ging es nicht nur um die Schönheit. Vor beinahe einem Jahrhundert wurde erstmals der Titel der Miss Germany verliehen. Seit vergangenen Jahr kommt der Wettbewerb allerdings mit einem veränderten Konzept daher: Nachdem es lange vorrangig um das Aussehen der Teilnehmerinnen ging, sollen nun besonders authentische und inspirierende Frauen im Mittelpunkt stehen. 16 Kandidatinnen, eine aus jedem Bundesland, standen im Finale. Durchgesetzt hat sich letztlich eine Frau aus Thüringen: Anja Kallenbach ist die neue Miss Germany!

Im Europapark Rust erhielt die 33-Jährige am Samstagabend von ihrer Vorgängerin Leonie von Hase die begehrte Schärpe überreicht. Anja, die aus dem eher ländlichen Tiefenort kommt, war als Miss Thüringen des vergangenen Jahres in die Endrunde eingezogen. Die zweifache Mutter soll nach eigenen Angaben eine eher schwierige Schulzeit gehabt, schließlich aber ein Studium absolviert haben. Erfolg sei für sie "nicht zu denken, sondern einfach zu machen – mit viel Humor und Leidenschaft", sagte die leidenschaftliche Mountainbikerin der Süddeutschen Zeitung zufolge vor ihrem Triumph. "Ich bin so unfassbar stolz auf meine Familie, Freund und Bekannte, die mir auf meiner Reise den Rücken freigehalten haben", schrieb die Siegerin auf Instagram.

Bei dem Wettbewerb dabei waren unter anderem auch eine Überlebende sexueller Gewalt sowie eine Zeugen-Jehovas-Aussteigerin. "Bei einem Schönheitswettbewerb hätte ich nicht mitgemacht. Wer braucht das denn, dass da jemand im Bikini langläuft?", wird Miss Hessen Cynthia Junghans zitiert. Gewinnerin Anja freue sich nun darauf, gemeinsam mit den anderen Frauen etwas zu bewegen.

