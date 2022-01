Jason Momoa (42) und Lisa Bonet (54) wollen zukünftig getrennte Wege gehen! Vor wenigen Tagen gab das einstige Traumpaar überraschend bekannt, dass es sich scheiden lässt. 2005 lernten sich die 54-Jährige und der 42-Jährige durch gemeinsame Freunde in einer Jazz-Bar kennen und lieben. Für den Game of Thrones-Star ein wahrer Glücksgriff, denn jahrelang war die "Bill Cosby Show"-Darstellerin Jasons heimlicher Schwarm in seiner Jugend gewesen. "Ich habe sie damals im TV gesehen und gesagt: ‘Mami, ich will die da", erzählte er 2017 in der "Late Late Show with James Corden".

