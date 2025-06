Jason Momoa & Adria Arjona in die Oscar-Academy aufgenommen

Jason Momoa (45) und Adria Arjona (33) haben einen weiteren beeindruckenden Schritt in ihrer Karriere gemacht. Die beiden wurden unter insgesamt 534 Künstlern und Führungspersönlichkeiten dazu eingeladen, Mitglieder der Academy of Motion Picture Arts and Sciences zu werden. Diese prestigeträchtige Organisation ist verantwortlich für die Oscars, und deren Mitglieder bestimmen die jährlichen Preisträger. Laut einer Mitteilung der Academy gegenüber dem Magazin People wurden die Neuzugänge aufgrund ihrer herausragenden Beiträge zum Film ausgewählt. Jason wurde dabei für seine Leistungen in Aquaman und Dune gewürdigt, während Adria für ihre Rollen in "Hit Man" und "Blink Twice" hervorgehoben wurde.

Neben Jason und Adria wurden auch weitere prominente Persönlichkeiten wie Ariana Grande (32), Kieran Culkin (42) und Sebastian Stan (42) in die Academy aufgenommen. Für Jason und Adria, die seit Mai 2024 offiziell zusammen sind, ist die Aufnahme in diesen exklusiven Kreis eine große Ehre. Ihre Beziehung machten sie erstmals bei einem Comic-Con-Event in Großbritannien öffentlich.

Das Paar wird von seinem Umfeld als "echt" und "aufrichtig" beschrieben. Laut einer Quelle, die sich gegenüber dem Magazin People äußerte, sei die Beziehung von Jason und Adria von gegenseitigem Respekt und Humor geprägt. "Sie ist gut zu ihm – und ein liebenswerter und aufrichtiger Mensch, so authentisch wie er", erklärte der Insider weiter. Diese Harmonie scheint sich offensichtlich nicht nur privat, sondern auch in ihrer gemeinsamen Leidenschaft für die Filmkunst widerzuspiegeln.

Getty Images Jason Momoa und Adria Arjona bei der Premiere zu "Black Bag" in London

Getty Images Ariana Grande

Getty Images Adria Arjona und Jason Momoa auf der Premiere von "A Minecraft Movie" in London, März 2025