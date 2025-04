Wegen Kritik? Jason Momoa streicht Streamerin aus Minecraft

Das Spiel Minecraft ist ein wahrer Kultklassiker in der Gaming-Community und seit April läuft eine Filmadaption davon in den Kinos. In ihr wirken Größen wie Jack Black (55) und Jason Momoa (45) mit, aber auch einige Streamer haben kleine Auftritte. Auch Rachell Hofstetter, besser bekannt als Valkyrae, sollte in einer rund 30-sekündigen Szene zu sehen sein, wurde nun aber rausgeschnitten. Auf Twitch verrät sie ihren Fans zwar nicht den genauen Grund, merkt jedoch an: "Ich werde nicht zu viel dazu sagen. [...] Aber die 30 Sekunden nicht zu bekommen, ist besser, als verklagt zu werden." Ferner betont die Influencerin: "Es hätte so viel schlimmer sein können. Das ist alles, was ich dazu sagen werde."

Die Streichung in "Ein Minecraft Film" erfolgte, nachdem Valkyrae vor etwa sechs Monaten den Schauspieler Jason kritisierte. In einem YouTube-Format von TikTok- und Twitch-Star JasonTheWeen plauderte die Streamerin aus: "Ich habe ein Cameo im Minecraft-Film, der bald rauskommt." Als ihr Gegenüber danach fragte, ob sie jemals eine unangenehme Erfahrung mit einem Promi gemacht habe, behauptete Valkyrae zögerlich: "Jason Momoa. Ich habe gesehen, wie er die Crew schlecht behandelt hat." Angeblich habe er vorab eine "sehr intensive, emotionale Szene" gespielt. Die Content Creatorin ergänzte: "Er war einfach sehr sauer auf sie, weil sie etwas nicht richtig machten. Er war einfach sehr wütend und hat rumgebrüllt. Ich dachte mir: 'Das ist kein gutes Arbeitsklima. Ich wäre echt nicht glücklich, wenn ich unter diesen Konditionen arbeiten müsste.'"

Ob der Hollywoodstar Valkyrae aufgrund der Aussagen über sich aus dem Film radierte oder ihm ihre Szene schlichtweg nicht gefiel, bleibt offen. Fakt ist, dass sie mit über zehn Millionen Followern eine der größten Streamerinnen der Welt ist, die Minecraft-Content machen – ihre Kollegen mit einer geringeren Anzahl an Bewunderern wurden jedoch nicht herausgeschnitten. Der Aquaman-Darsteller äußerte sich zum aktuellen Zeitpunkt nicht zu seiner Entscheidung und den Gründen dafür.

Instagram / valkyrae Rachell "Valkyrae" Hofstetter, US-Streamerin

