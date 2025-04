Im Partnerlook: Jason Momoa und Adria turteln auf Red Carpet

Jason Momoa (45) und Adria Arjona (32) haben bei der Londoner Premiere des Films "Minecraft Movie" einen seltenen gemeinsamen Auftritt auf dem roten Teppich hingelegt – und das im passenden Partnerlook! Der Schauspieler erschien in einem lilafarbenen Samtanzug, kombiniert mit einem hell-lila Hemd, brauner Sonnenbrille und einem Lavendel-Haargummi, das seine geflochtenen Haare zusammenhielt. Seine Partnerin Adria, bekannt aus Filmen wie "Hit Man", begeisterte in einem ärmellosen Kleid in zartem Lavendel mit tiefem Dekolleté und Rüschendetails. Die beiden wirkten verliebt wie eh und je, lächelten sich gegenseitig an und posierten zusätzlich mit Jasons Mutter, Coni Momoa, die die beiden begleitete.

Schon vor diesem Red-Carpet-Auftritt bewies das Paar, dass es in Sachen Fashion eine Vorliebe für abgestimmte Looks hat. Anfang des Monats besuchten Jason und Adria eine Vorführung des Thrillers Black Bag und wählten auch dort Outfits, die aufeinander abgestimmt waren. Seit die beiden ihre Beziehung im vergangenen Mai bei der Basingstoke Comic Con öffentlich gemacht haben, zeigen sie sich häufiger gemeinsam und präsentieren dabei ihre Harmonie – sei es in ihrer Kleidung oder ihrem gegenseitigen Lächeln auf gemeinsamen Fotos. Kennenlernen und Annäherung des Paares blieben weitgehend privat, doch bei Events wie diesem wird deutlich, wie gut sie miteinander harmonieren.

Jason, der bis Anfang 2024 mit Lisa Bonet (57) verheiratet gewesen ist, scheint in Adria eine neue Liebe gefunden zu haben, die zu ihm passt. Mit ihr teilt er nicht nur die Freude an der Natur und einem abenteuerlichen Lifestyle, sondern auch den Spaß an stilvollen Auftritten. In einem früheren Interview wurde Adria als bodenständige und abenteuerlustige Partnerin beschrieben – keine Überraschung, dass sie sich mit dem Aquaman-Darsteller gut ergänzt. Jasons Kinder aus der ersten Ehe und sein allgemeines Engagement für Familie und Freunde sind ihm trotz der neuen Beziehung wichtig, wie die gemeinsame Zeit mit seiner Mutter Coni bei diesem Event eindrucksvoll bewies.

Getty Images Jason Momoa und Adria Arjona bei der Premiere zu "Black Bag" in London

Instagram / prideofgypsies Jason Momoa und Adria Arjona, Mai 2024

