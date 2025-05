Diese Stars sind bei der "Streetfighter"-Verfilmung an Bord

Jason Momoa (45), Andrew Koji, Noah Centineo (29) und Roman Reigns (40) werden laut Kino.de in der kommenden Verfilmung des Kultspiels "Street Fighter" mitwirken. Damit sorgen das Filmstudio Lionsgate und der Videospielentwickler Capcom für großes Aufsehen – und schüren die Vorfreude der Fans. Welche Rollen die vier Darsteller übernehmen, bleibt bislang ein gut gehütetes Geheimnis. Die Videospieladaption unter der Regie von Kitao Sakurai verspricht eine actiongeladene Neuinterpretation des Klassikers und setzt auf eine Mischung aus Starpower und nostalgischem Flair.

Während Jason Momoa wohl der bekannteste Name unter ihnen ist, hat auch Andrew Koji mit Rollen in Produktionen wie "Warrior" und "Bullet Train" bereits eindrucksvoll sein Talent bewiesen. Noah Centineo bringt mit "To All the Boys I've Loved Before" RomCom-Erfahrung mit, hat aber auch in Actionfilmen wie "Black Adam" seine Vielseitigkeit unter Beweis gestellt. Roman Reigns hingegen ist vor allem Wrestling-Fans ein Begriff, konnte jedoch mit Auftritten in Filmen wie "Fast & Furious: Hobbs & Shaw" erste Hollywood-Luft schnuppern. Die Besetzung lädt zu einigen Spekulationen über ihre möglichen Rollen ein.

Die kommende Adaption des Videospiels "Street Fighter" will den Trash-Kult der ersten Verfilmung von 1994 mit Jean-Claude Van Damme (64) hinter sich lassen und sich als moderner Kassenschlager etablieren. Zwar genießt die damalige Version Kultstatus, doch die heutigen Fans erwarten eine deutlich detailgetreuere Umsetzung ihres geliebten Spiels – nicht zuletzt angesichts der enormen Popularität von Videospielen. Mit einem erfahrenen Regisseur und einer prominenten Besetzung scheint das Team rund um Lionsgate das Potenzial für einen Hit zu haben. Ob die hochkarätigen Schauspieler den Erwartungen gerecht werden, bleibt allerdings abzuwarten.

Getty Images Noah Centineo, Februar 2025

Getty Images Roman Reigns bei Wrestlemania im April 2023

